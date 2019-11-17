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الثقافة

" نظرة إلى واقع اللغة العربية" بالثقافي الهولندي.. الخميس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
المركز الثقافي الهولندي
المركز الثقافي الهولندي
إيمان عادل
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ينظم المركز الثقافي الهولندي، ندوة بعنوان"نظرة إلى واقع اللغة العربية"، يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر في تمام السادسة مساء بمقر المركز الثقافي الهولندي بالزمالك.

يتحدث في الندوة الدكتور عباس التونسي أستاذ متقاعد للغة العربية، كان أستاذا محاضرا ومديرا لبرنامج اللغة العربية في جامعة جورجتاون قطر سابقا، كما عمل لسنوات طويلة مدرسا في معهد اللغة العربية بالجامعة الأمريكية، مؤلف أو مؤلف مشارك للعديد من الكتب التعليمية في اللغة العربية الفصحى أو العامية منها سلسلة الكتاب في تعلم اللغة العربية وعربية وسائل الإعلام ولغتي وطني لطلاب المدارس الابتدائية الدولية وكتب كلام جميل وأم الدنيا.

تأتي الندوة استعراضا لواقع اللغة العربية خارج صفوف اللغة وداخلها، أما واقع اللغة خارج الصف فيتلخص من وجهة نظر المتحدث فيما يلي؛ غياب الدراسة الوصفية وهيمنة المعيارية وعدم الخروج من أسر الازدواجية والاستقطاب الايدلوجي في النظر إلى قضايا اللغة، بالإضافة إلى سيادة المناهج التقليدية شبة المطلقة التي تختزل اللغة إلى النحو وتختزل النحو إلى علامات الإعراب وتتجاهل مهارات اللغة المختلفة.

أما عن واقع اللغة داخل صفوف الدراسة فيتفرع الحديث إلى ثلاث نوعيات من الدارسين الأولى من يسمى بأبناء اللغة والثانية غير الناطقين بها والثالثة بين الأولى والثانية وهي دارسو لغة الأصل أو الوارثون (heritage learners).

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