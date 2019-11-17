"جامعة الطفل" بسوهاج تبدأ أولى محاضرات العام الدراسي (صور)

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، فعاليات أولى محاضرات البرنامج الدراسي للطلاب الملتحقين بجامعة الطفل للعام الدراسي 2019-2020.



وقال "عزيز" إن المحاضرات استهدفت طلاب المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة، الذين يبلغ عددهم 178 طالبا وطالبة، حيث تم تنظيم اليوم محاضرة عن الصحة “health” للمرحلتين، مشيرًا إلى أن جامعة الطفل تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي.



وأضاف الدكتور محمد حشمت، منسق جامعة الطفل، أن محاضرة طلاب المرحلة الرابعة تضمنت دراسة أجهزة الجسم المختلفة، وحاضر بها الدكتورة غني عبد الناصر، وكيل كلية التمريض للدراسات العليا، كما تم مناقشة صحة الأسنان وتركيبها وتأثيرها على صحة الإنسان لطلاب المرحلة الخامسة، حيث حاضر بها الدكتور محمد ممدوح اخصائي أسنان بالمستشفى الجامعي، ثم زار الطلاب معمل المهارات بكلية الطب البشري؛ للاطلاع على مجسمات تمثل الأجهزة المختلفة للإنسان.