2700 سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر

شهدت معابد الكرنك، أمس السبت، توافدًا كبيرًا من جانب السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع زيادة حجم التدفقات السياحية لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي.



وزار معبد الكرنك 2700 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات، من بينهم الإسبانية والفرنسية، والمصرية والعربية واليابان والصين، وأمريكا اللاتينية، وهذا ما يعد رقمًا ومعدلًا جيدًا للغاية بالمقارنة مع معدلات الإقبال بالأعوام الماضية.



وكان محافظ الأقصر عقد اجتماعا موسعا، مع عدد كبير من قيادات القطاع السياحي وممثلين عن غرف الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، وعدد من أصحاب ومديري الفنادق والشركات السياحية والقيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك لبحث خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد.



تناول الاجتماع سبل إنجاح الموسم السياحي، واستعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافي أية مشاكل أو هفوات بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.



استمع المحافظ خلال الاجتماع لكافة مقترحات قيادات القطاع السياحي التي تم طرحها، والتي تناول معظمها كيفية تلافي سلبيات الموسم الماضي، ودعم القطاع السياحي من قبل المسئولين والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للخروج بموسم سياحي ناجح، كما بحث معهم المعوقات التي تواجههم في عملهم، موصيًا بتشكيل لجنة لبحث ودراسة كافة المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماع ومخاطبة الجهات المعنية بالمقترحات للعمل على دراستها.