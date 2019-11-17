حملة لفحص الفنادق الشعبية والشقق المفروشة بالغردقة

شنت مباحث قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني، حملة على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية؛ للفحص والكشف جنائيًا وسياسيًا عن المقيمين بها.



وأسفرت جهود الحملة عن فحص عدد 65 شقة مفروشة، و3 قضايا عدم إخطار، كما تم فحص عدد 4 فنادق شعبية، وكذلك فحص المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا، فضلا عن الفحص الوقتي لأى اشتباهات.



كما تم ضبط تم ضبط عدد 2 قضية سمسار دون ترخيص، و3 قضايا عدم شهادة صحية، وقضية إدارة محل دون ترخيص، وضبط قضية عدم حمل رخصة مدير مسئول "كافية"، كما تم ضبط عدد 2 قضية مزاولة مهنة الضيافة دون ترخيص.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة المختصة.