التنظيم والإدارة يقيّم قدرات 587 موظفًا بالإسماعيلية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم 587 من العاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية ومديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وذلك في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.



وقد خضع المتقدمون، الذين تم تقييمهم في يوم واحد بمقر المركز، لعدة اختبارات، منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.



وكان المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، قد طلب من الجهاز تقييم العاملين لتحديد الاحتياجات التدريبية لهم، حتى يتسنى للمحافظة تنفيذها، لرفع كفاءة العاملين، وبالتالي تحسين الخدمات التي يقدمونها.



وجميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، كما أن إعداد اختبارات التقييم تم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال.