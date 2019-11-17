تدريب 15 شابا على صيانة وحدات الطاقة الشمسية بالوادي الجديد

أعلن المهندس أحمد طليب، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، البدء في تنفيذ دورة تدريبية بالمجان للشباب على أعمال صيانة وفك وتركيب وحدات الطاقة الشمسية.



وأكد وكيل القوى العاملة، أن الدورة تعقد بمقر مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية لتدريب 15 شابا بالمجان، على أعمال التركيب والتشغيل والصيانة وحدات الطاقة الشمسية، وتستمر الدورة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.



وأضاف طليب أنه سيمنح المتدرب في ختام الدورة التدريبية، شهادة معتمدة تفيد اجتيازه الدورة وبنسبة حضور تزيد عن 90% حتى يكون مؤهل لسوق العمل، في ظل تزايد مشروعات التنمية الزراعية والخدمية التي تستخدم وحدات الطاقة الشمسية بجميع مزارع المحافظة، مع إقبال البعض من المواطنين على تركيبها بشكل منزلي بعد ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، واستغلال ميزة المحافظة، التي تحظى بأعلى نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدى العام.