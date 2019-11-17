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اقتصادى: صندوق مصر السيادى يعيد تسويق الأصول غير المستغلة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية لديها أصول كثيرة غير مستغلة، مشيرًا إلى أن وظيفة صندوق مصر السيادي تتمثل في أخذ الأصول غير المستغلة ويقوم بإعادة تسويقها من جديد، وإضافة مشروع استثماري عليها بالتعاون مع الصناديق السيادية في الدول العربية والأجنبية.

وأضاف "السيد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الصندوق يستطيع طرح الشركة للبورصة المصرية كأسهم للمواطنين، لافتًا إلى أنه سوف يعمل في جميع القطاعات، منها السياحي والزراعي والاقتصادي والعقارات والإنشاءات، وقطاع التكنولوجيا المتطورة.

وأوضح "السيد"، أن الصندوق خلال الثلاثة أسابيع الماضية أقام خطوات هامة جدًا، خاصة إذا بدأ بتخطيط استراتيجي للصندوق، يستطيع خلال عامين تجاوز رأس المال الخاص به، والذي يبلغ 5 مليارات جنيه. شاهد

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