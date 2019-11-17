إعفاء المكفوفين من رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية في أسيوط

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، موافقة إدارة الجامعة على اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإعفاء الطلاب المكفوفين من رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك تلبيةً لرغبتهم التي كشفوا عنها خلال لقائهم به، خلال جولته في المدينة الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة له.



وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أن لقائه بطلاب المدينة الجامعية من المكفوفين تخلله بعض الطلبات الأخرى للطلاب، والتي تلخصت في إدماجهم في برامج الرحلات السياحية والترفيهية التي تنظمها الجامعة، إلى جانب موافقته على السماح لزملائهم من غير المقيمين بالمدينة بزياراتهم والبقاء معهم خلال ساعات الاستذكار لمعاونتهم في ذلك.



أكد نائب رئيس الجامعة سعي إدارة الجامعة إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها، والعمل على تيسير سبل الحياة الجامعية لهم، وتطوير سبل الإتاحة الملائمة لقدراتهم بما يحقق لهم أعلى مستوى دمج مع زملائهم من باقي الطلاب.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى استمرار الجامعة في تفعيل المبادرة التي أطلقتها لإعلان جامعة أسيوط جامعة صديقة لذوي الإعاقة، والتي شهدت كثير من الفعاليات والخطوات التي تهدف إلى احتواء ودعم طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الحركية والحسية.