توقيع 5 دواوين شعرية بمهرجان الأقصر للشعر العربي

يشهد مهرجان الأقصر للشعر العربي في نسخته الرابعة في ختام فعالياته، اليوم الأحد، توقيع 5 دواوين شعرية من مطبوعات دار الثقافة لشعراء بيت الشعر.



وذلك بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة المصرية لقصور الثقافة، ومحمد القصير رئيس إدارة الشئون الثقافية بالدائرة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، ونخبة من الشعراء والنقاد والفنانين، هذا إلى جانب مشاركة فرقة الأقصر للفنون الشعبية.



وحظي المهرجان خلال هذا العام بإقامة معرض لفنون الخط العربي، بمشاركة خمسة وعشرين من كبار فناني الخط العربي، وأمسية شعرية بمشاركة ستة شعراء، حفل فني للفنان أحمد إسماعيل.



وتأتي فعاليات الدورة الرابعة احتفاء وتتويجا لنشاط بيت الشعر السنوي، ولمسيرته التي بدأت في نوفمبر عام 2015، وذلك تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ووزيرة الثقافة، ومحافظ الأقصر.