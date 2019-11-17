جد شهيد الشهامة: "لو النواب منزلوش سن الحدث مش عايزينهم"

قال جد محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" إنه إذا لم يقم أعضاء مجلس النواب بالنزول بسن الحدث قانونيًا يتركوا أماكنهم.



وأضاف جد الشهيد قائلًا: "يروحوا مش عايزينهم إحنا بننتخبهم علشان الناس تاخد حقوقها مش علشان حقوقنا تضيع".



وأشار إلى أن القرآن الكريم قال العين بالعين ولم يحدد سنًا للقصاص، فأين نحن من القرآن الكريم.



كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "محمد راجح" و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.



وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.