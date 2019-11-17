جد شهيد الشهامة: "لو النواب منزلوش سن الحدث مش عايزينهم"
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
ولاء القاضيطباعة
قال جد محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" إنه إذا لم يقم أعضاء مجلس النواب بالنزول بسن الحدث قانونيًا يتركوا أماكنهم.
وأضاف جد الشهيد قائلًا: "يروحوا مش عايزينهم إحنا بننتخبهم علشان الناس تاخد حقوقها مش علشان حقوقنا تضيع".
وأشار إلى أن القرآن الكريم قال العين بالعين ولم يحدد سنًا للقصاص، فأين نحن من القرآن الكريم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "محمد راجح" و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.
وأضاف جد الشهيد قائلًا: "يروحوا مش عايزينهم إحنا بننتخبهم علشان الناس تاخد حقوقها مش علشان حقوقنا تضيع".
وأشار إلى أن القرآن الكريم قال العين بالعين ولم يحدد سنًا للقصاص، فأين نحن من القرآن الكريم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "محمد راجح" و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.