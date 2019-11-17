البورصة تتجاهل خفض الفائدة وتهبط بمستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعى، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من التراجعات التى أصابت أغلبية أسهم السوق، متجاهلة قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بنسبة 1% نهاية الأسبوع الماضي.



وخسر المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" نحو 05. 0% من قيمته، بما يعادل 8 نقاط خسارة ليصل إلى مستوى 14573 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 06.%، بما يعادل 77. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 545 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 33.8 مليون جنيه، بتداول نحو 12.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.57 ألف صفقة بيع وشراء.