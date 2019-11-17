الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 40 محتجًا في إيران

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باعتقال 40 محتجًا في مدينة يزد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدمًا بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

وفي وقت سابق من الأحد، أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه.

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، منحيًا باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب، ونقل التليفزيون عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" ببدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم، فيما انطلقت تظاهرات لطلاب جامعة "سنندج" بمحافظة كردستان غرب إيران، فيما تواترت الأنباء حول مقتل متظاهر في الأحواز أمس السبت، بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "فارس" للأنباء بانعقاد جلسة مغلقة للبرلمان، لبحث رفع أسعار البنزين، اليوم الأحد، فيما قالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سيحضر جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم، والتي ستتناول الأحداث الأخيرة في البلاد وارتفاع أسعار البنزين، الذي أدى لاحتجاجات عارمة شملت عشرات المدن الإيرانية، وصاحبها أعمال عنف أدت لسقوط 25 قتيلًا.

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية بانخفاض استهلاك البنزين في إيران 20% منذ تطبيق رفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

للمصريين والأجانب.. 5 أنواع لعقود العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

منذ حوالي 19 ساعة

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

منذ حوالي 14 ساعة

طفرة في بيانات النيابة العامة.. والباز ينصح بقراءتها لهذا السبب

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

علماء يربطون "ضباب الدماغ" بالتهابات في الجسم

فيتامين "د" ومكملات "أوميجا 3" لا تمنع الالتهابات

دراسة تكشف صلة الأرق بأمراض القلب

باحثون يتوصلون إلى طريقة لمكافحة انتشار فيروس غرب النيل

الرئيس نيوز

السفير الأمريكى الجديد يصل القاهرة

لقاءات بقادة وسياسيين وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة الرئيس إلى ألمانيا

التنظيم والإدارة يقيم الاحتياجات التدريبية لـ 587 موظفا بالإسماعيلية

صحيفة عربية تثير الجدل بمقال للبرلماني السابق المختفي مصطفى النجار

منوعات

الصين تحذر من عواصف ثلجية قوية

تقرير: الجرائم الجنسية في اليابان لا يتم الإبلاغ عنها

إيطاليا تلزم المدارس بتدريس مشكلة تغير المناخ

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

كشكول

5 خطوات للتغلب على مضاعفات بلع طفلك لأقراص الدواء بالخطأ

تفاصيل صندوق "التعليم العالي" لدعم الباحثين والمبتكرين

"عطية" يوجه بسرعة تسجيل بيانات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوي

"تعليم القاهرة" تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة التغيرات المناخية

إسلام سياسي

استسلام 72 من عناصر داعش للقوات الأفغانية

محمود البتاكوشي الباحث في الشأن التركي: أردوغان هو حسن البنا العصر الحديث.. (حوار)

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

" نظرة إلى واقع اللغة العربية" بالثقافي الهولندي.. الخميس

"مخطوطات دير السريان" بكلية اللاهوت الإنجيلية.. الجمعة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

متحف تيت للفنون يجمع روائع البريطاني أوبري بيردسلي

صفحتنا ع الفيس بوك