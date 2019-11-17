تقدم وزير الدفاع السابق فى انتخابات الرئاسة بسريلانكا

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في سريلانكا، أمس السبت، تقدم وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا على منافسه الرئيسي الوزير ساجيث بريماداسا.



وأدلى ملايين السريلانكيين بأصواتهم يوم السبت لاختيار رئيس جديد للبلاد ينتشلها من أعمق ركود اقتصادي تشهده منذ 15 عاما بعد التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد الميلاد في كنائس وفنادق وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.



وكان راجاباكسا قد أشرف على هزيمة الجيش للانفصاليين التاميل قبل عشر سنوات في عهد أخيه ورئيس البلاد في ذلك الوقت ماهيندا راجاباكسا. وتعهد راجاباكسا بأن تكون قيادة البلاد قوية لتأمين مواطني سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة وأغلبهم من السنهال البوذيين.



وقالت مفوضية الانتخابات اليوم الأحد إنه بعد فرز ربع الأصوات حصل راجاباكسا على 48.2% في حين حصل بريماداسا على 45.3%.



وحقق راجاباكسا تقدما قويا في الجزء الجنوبي من الجزيرة والذي تقطنه أغلبية من السنهال.

وتقدم بريماداسا في الشمال الذي يغلب عليه التاميل.



وقالت مفوضية الانتخابات إنها تتوقع اتضاح النتائج بحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد وأن يؤدي الرئيس الجديد للبلاد اليمين الدستورية خلال يوم واحد.



