اليوم.. إضراب عام فى العراق لإسقاط الحكومة والبرلمان

من المتوقع أن يشهد العراق، اليوم الأحد، أكبر موجة إضرابات عن العمل في بغداد و9 محافظات جنوبية؛ لدعم مطالب المتظاهرين لإسقاط الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية.



وأعلنت محافظات بابل وواسط وميسان وذي قار عن اعتبار اليوم الأحد عطلة رسمية على خلفية الإعلان عن الإضراب العام عن العمل لدعم المظاهرات الاحتجاجية الكبرى التي تجتاح بغداد و9 محافظات للأسبوع الرابع على التوالي.



وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا الأسبوع الماضي إلى دعم المظاهرات الاحتجاجية بالإضراب عن العمل ليوم واحد لجميع الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق.



وطلبت وزارتا التعليم العالي والتربية من طلبة الجامعات والكليات والمراحل الدراسية الأولية كافة بالانتظام بالدراسة وعدم المشاركة في الإضراب العام.



ورحب المتظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات بانطلاق الإضراب العام لما له من أهمية كبيرة في دعم مطالب المتظاهرين في إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.