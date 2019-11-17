"التخطيط" تكشف تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على مصر

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتعذر التكهن بتأثير تخارج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على علاقاتها الاقتصادية مع مصر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ترسم صورة قاتمة لأداء الاقتصاد البريطاني في المرحلة القادمة، حيث يتوقع تباطؤ معدلات النمو من 1.8% عام 2016 إلي 1.5% و1.2% و1.1% في الأعوام الثلاثة التالية.



وأضافت الوزارة، وفقًا للخطة الاقتصادية متوسطة المدي، أنه نظرًا لما تحتله المملكة المتحدة من وضع خاص بحكم كونها علي رأس قائمة المستثمرين في مصر، ومن أهم دول الإرسال للمقاصد السياحية، فإنه يمكن توطيد العلاقات الاقتصادية معها في ظل تلك الظروف من خلال جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في قطاعات التنمية الواعدة بمصر، وتنشيط المبادلات التجارية معها، واستقطاب مزيد من السائحين، وقد كانت تمثل الحركة الوافدة منها نحو 13% من جملة الحركة القادمة من أوروبا.

