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مصر

"التخطيط": مصر تشكل ملاذا آمنا للاستثمار فى القطاعات المختلفة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تشكل ملاذًا آمنًا للاستثمار في الوقت الذي تسود فيه الاضطرابات السياسية والتوترات الجيوسياسية بالمناطق الأخرى، مما يولد مناخًا غير مواتٍ للاستثمار، بالإضافة إلى أن هناك ثمة فرص عديدة جاذبة للاستثمار في مصر ذات عائد مجز في قطاعات شتي تضم الصناعة والبترول والطاقة والسياحة والتشييد والبناء، وخدمات المرافق والبنية الأساسية.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا للخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي تتيح فرصة حقيقية لمصر في الحصول على جزء منها، يعزز ذلك التحسن الملحوظ في المناخ الاستثماري لمصر في ظل ما تحظى به من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، وما تمنحه من تيسيرات وحوافز للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار.

وأوضحت أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي تنعكس في جانب منها في شكل نمو الطلب الخارجي وهو ما يهيئ السبيل لانتفاع مصر من هذا النمو من خلال زيادة الفرص التصديرية للأسواق الخارجية من المنتجات ذات المزايا التنافسية، زيادة حجم التدفقات السياحية الوافدة لمصر وارتفاع متوسط الإنفاق اليومي للزائر، بالإضافة إلى انتعاش حركة الموانئ البحرية والجوي وحركة المرور بقناة السويس، خاصة مع تنفيذ المخططات الإنمائية للمنطقة وتوفير بنيتها التحتيه.

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