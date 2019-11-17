مديريات الأمن توسع حملاتها المكبرة لضبط الحريمة

استكملت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملاتها على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



ونجحت جهود الحملات خلال (خلال 24 ساعة) عن ضبط ( 9 قطع سلاح نارى، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 85 قضية تموينية، 1140 مخالفة مرورية، تنفيذ 1013 حكمًا قضائيًا متنوعًا) بنطاق مديرية أمن الفيوم.



كما تم ضبط (18 قطعة سلاح نارى، 5 قضايا اتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 59 قضية تموينية، 3979 مخالفة مرورية، تنفيذ 1797 حكمًا قضائيًا متنوعًا) بنطاق مديرية أمن المنيا.



فيما تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 13 قضية اتجار بالمخدرات، 30 قضية تموينية، 1368 مخالفة مرورية، تنفيذ 4518 حكمًا قضائيًا متنوعًا) بنطاق مديرية أمن الشرقية.



وفى سياق متصل تم ضبط (9 قطع سلاح نارى، 26 قضية إتجار بالمخدرات، 30 قضية تموينية، 1533 مخالفة مرورية، تنفيذ 8511 حكمًا قضائيًا متنوعًا) بنطاق مديرية أمن القليوبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.