محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الثانية".. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين أحمد عبدالحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الثانية".



وأسندت النيابة العامة، للمتهمين شروعهما في قتل المجني عليهما مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبدالرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم الثالث المتوفي صوبهما وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه “بندقية آلية” قاصدًا الخلاص منهما حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره بأسلحتهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حيدتهما عن هدفهما.



وشملت الاتهامات إحراز كلا منهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن، وذخائر عدة طلقات، استعملاها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.