محامى بالنقض: مصر جادة فى تطبيق حقوق الإنسان بجميع المؤسسات

أشاد محمد سلامة، المحامي بالنقض وأمين التنظيم بأمانة محافظة الجيزة في حزب الحرية المصري، بتقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في جنيف، وكذلك السماح لوكالات الأنباء العالمية والصحفيين والسياسيين بزيارة السجون في مصر، حيث ذكر أن هذا الإجراء كان لا بد منه من أجل أن توضح مصر بقوة للعالم أجمع أنها تُطبق المعايير العالمية في حقوق الإنسان.



وأضاف "سلامة"، خلال حواره في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن زيارة الصحفيين العالميين والسياسيين للسجون المصرية كانت ضرورة لتوضيح الأمور داخل السجون بأنفسهم، ومعرفة كيف يتم معاملة السجناء داخل السجون المصرية، وخطة الدولة المصرية في تقليل الكثافات داخل السجون.



وأوضح المحامي وأمين التنظيم بأمانة محافظة الجيزة في حزب الحرية المصري، أنه تم العفو عن 67 ألف سجين في عام 2018، بالإضافة 58 ألف إفراج صحي وهذا تأكيد على أن مصر تراعي حقوق الإنسان بشكل قوي، وهناك خطة لتطبيق حقوق الإنسان داخل كل مؤسسات الدولة، حيث في كل مؤسسة تابعة للدولة بها لجان خاصة لحقوق الإنسان.



وتابع: "اللي حصل ده شيء جميل جدا، يبقى كل حاجة على مرأى ومسمع من الجميع، وفيه شفافية في ملف حقوق الإنسان من أجل دحر الاتهامات الخارجية بالباطل بدون أي مستند".