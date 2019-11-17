"موازنة البرلمان": مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمار بالوطن العربى

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تغيرات في العالم أجمع من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي أثرت على العالم أجمع اقتصاديًا، موضحًا أن الاقتصاد العالمي دخل في حالة ركود كما أن معدل النمو أصبح ضعف للغاية.



وأضاف "عمر"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه كان من الضروري في مثل هذه الأوضاع الصعبة أن تقوم الدول المستقرة في المنطقة بالعمل بطريقة أخرى من أجل إحداث تنمية، وهو ما قامت به مصر، حيث ذكر أن مصر تُعد سوق واعد وكبير تتمناه أي دولة.



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة المستقرة في الوطن العربي رغم ركود الاقتصاد عالميًا بعد ثورات الربيع العربي، وأصبحت الآن جاذبة للاستثمار في هذه الظروف الصعبة.