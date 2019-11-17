خبير اقتصادى: المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات خطوة مفيدة للبلدين

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث وصف الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى أبوظبي بأنها زيارة مختلفة عن الـ 6 زيارات السابقة، ونجحت هذه الزيارة في أن تأتي بثمارها بالأعمال المشتركة والأهداف بين مصر والإمارات.



وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أنه تم التنسيق بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، على تكوين منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، وهذا سيقود البلدين إلى خطوة استثمارية جديدة ومفيدة.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العلاقة المصرية الإماراتية تم بنائها على الصداقة الحميمة، بعد وصية الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات عليه رحمه الله الذي أوصى أبناءه بتوطيد علاقتهم مع مصر، وما زال قادة الإمارات مستمرون على هذا النهج، موضحًا أن المنصة الاستثمارية ستؤدي إلى جذب العديد من الاستثمارات لدى الدولتين.