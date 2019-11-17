أستاذ اقتصاد: خفض سعر الفائدة يساعد على غزو الأسواق بالاستثمارات

كشف الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الأهمية الاقتصادية لخفض سعر الفائدة، حيث ذكر أن خفض الفائدة له فوائد متعددة، حيث يعمل على تخفيض العجز الحكومي وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، وسيكون لها أيضًا آثار إيجابية على غزو الأسواق المصرية بالاستثمارات.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن المنصة الاستثمارية بين الإمارات العربية المتحدة ومصر بقيمة 20 مليار دولار خطوة إيجابية ستفيد المصريين والإماراتيين على حد سواء وستزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وعن عمل المنصة الاستثمارية، أكد أنها تضم حزمة من الاستثمارات المختلفة في أكثر من قطاع ولا تعتمد على قطاع بعينه، متوقعا أن تشمل قطاعات للصناعي والتجزئة والتنمية العقارية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة.