أيمن حمزة: نسبة وصول الكهرباء لسكان مصر 99.7%

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء في مصر بذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وما زال يعمل من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الخدمة الحسنة على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء على مستوى الجمهورية.



وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في تصريح لـ"الدستور"، أنه منذ العام 2014 وحتى الآن وصلت نسبة وصول الكهرباء إلى سكان جمهورية مصر العربية إلى 99.7%.



وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أنه جاري استكمال هذه الجهود على كافة الأصعدة، ومنها تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا لاستراتيجية قطاع الكهرباء 2035.