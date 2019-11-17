"الغربية" تفوز بنهائى دورى مستقبل وطن الرياضى

فاز فريق محافظة الغربية على نظيره البورسعيدي، في الدور النهائي لدوري حزب مستقبل وطن، خلال المباراة التي جمعت بينهما على صالة الألعاب الرياضية المغطاة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.



وقام المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، وعصام هلال، أمين التنظيم، والإعلامي سيف زاهر، بتكريم الفائزين بنهائي الدوري.



وحصل فريق محافظة الغربية صاحب المركز الأول في البطولة على مكافأة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بينما حصل فريق محافظة بورسعيد صاحب المركز الثاني على مكافأة مالية وقدرها 150 ألف، بجانب منح اللاعبين بعض الهدايا والدروع التذكارية.



وأقيم الدوري الرياضي الذي حضره وزير الشباب والرياضة المهندس أشرف صبحي، والعامري فاروق، وزير الشباب السابق، وعصام هلال، أمين التنظيم، وأحمد فوزي، أمين الشئون المالية، وعدد من نواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات، في موسمه الثاني تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم» والذي استمر لمدة أربعة أشهر.