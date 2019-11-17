رسميا.. "الصفدى" يرفض رئاسة حكومة لبنان ويطالب بإسنادها لـ"الحريرى"

أعلن وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي، تخليه رسميا عن تولي مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد إجرائه مباحثات مع التيارات السياسية.



وقال "الصفدي"، في بيان رسمي، إنه بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفه لتشكيل الحكومة، كان لا بد منه وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن يجري سلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين، وكان آخرها الليلة مع الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصًا وأن لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة.



وأضاف "الصفدي": "يأتي بياني اليوم ردًا على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح إسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول أن بعد ثلاثين يومًا على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية"، وذلك وفق قناة "LBCI" اللبنانية.



وعبر "الصفدي" عن شكره لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وكل من اقترح اسمه، لتشكيل الحكومة قائلا: "إنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".



ودعا وزير المالية السابق في ختام بيانه بسحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة، معبرا عن أمله في أن يتم تكليف سعد الحريري من جديد.



وتستمر التظاهرات في لبنان وسط اعتراض من الشارع على تولي الصفدي رئاسة الحكومة بعد طرحه من قبل التيار الوطني الحر.