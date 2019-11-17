الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميا.. "الصفدى" يرفض رئاسة حكومة لبنان ويطالب بإسنادها لـ"الحريرى"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
أعلن وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي، تخليه رسميا عن تولي مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد إجرائه مباحثات مع التيارات السياسية.

وقال "الصفدي"، في بيان رسمي، إنه بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفه لتشكيل الحكومة، كان لا بد منه وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن يجري سلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين، وكان آخرها الليلة مع الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصًا وأن لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة.

وأضاف "الصفدي": "يأتي بياني اليوم ردًا على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح إسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول أن بعد ثلاثين يومًا على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية"، وذلك وفق قناة "LBCI" اللبنانية.

وعبر "الصفدي" عن شكره لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وكل من اقترح اسمه، لتشكيل الحكومة قائلا: "إنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

ودعا وزير المالية السابق في ختام بيانه بسحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة، معبرا عن أمله في أن يتم تكليف سعد الحريري من جديد.

وتستمر التظاهرات في لبنان وسط اعتراض من الشارع على تولي الصفدي رئاسة الحكومة بعد طرحه من قبل التيار الوطني الحر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رويترز: الحريري وضع شرطا لتولي الحكومة اللبنانية الجديدة

"القوات اللبنانية" يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ بشكل فوري

هل يقبل اللبنانيون إعادة تشكيل الحريري للحكومة؟

الصحف اللبنانية: الحريرى لا يريد تشكيل حكومة تتعرض للعرقلة

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

منذ حوالي 4 ساعات

"90 دقيقة" يكشف عصابات سرقة البترول من خطي "الكريمات - القاهرة والسويس"

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الباز يكشف تفاصيل لأول مرة عن لقاء السيسي وأوباما في 2014

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

عوامل تساعد المرأة للتخلص من الهبات الساخنة

دراسة: الأمية تضاعف احتمالات الإصابة بالخرف

تعرف على روتين طعام يومي لـ"خبيرة تغذية"

الرئيس نيوز

فيفا: "كريم بنزيما" يلعب لمنتخب الجزائر في حالة واحدة

الهند تطلق صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رؤوس نووية

بالفيديو.. "بعد شائعة وفاته"عادل إمام في كواليس مسلسله الجديد

في يوم التسامح العالمي.. "الطيب" يدعو العالم للعمل على نشر قيمه

منوعات

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

طفل عمره 9 سنوات يحصل على درجة علمية جامعية

"إيرباص": إنتاج طائرة لا تصدر انبعاثات الكربون عام 2030

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

كشكول

عميد لغة عربية الأزهر للخريجين: افتخروا بأنفسكم فأنتم خريجى كلية الأفذاذ

"الفيومى" يناقش استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

ننشر رابط التسجيل لتولى منصب رئيس أو مساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية

10 شروط لتولى منصبى رئاسة ومساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية 2020

إسلام سياسي

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

قصة رجل عصابات أمريكي متهم بتمويل داعش

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

سوهاج للآلات الشعبية تتألق في احتفالية معبد أبيدوس

البيت الفني يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة

"الفوائد العلاجية لأعشاب الصحراء".. ورشة بالقافلة الثقافية بمطروح

"لدغات حميمية".. ديوان جديد لـ إيمان ماجد عن دار الأدهم

صفحتنا ع الفيس بوك