الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 9 أشخاص في بوليفيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مدينة كوتشابامبا البوليفية إلى 9 أشخاص، حسبما أورد مسؤول محلي في مجال حقوق الإنسان، اليوم السبت.

وأفاد مفوض حقوق الإنسان في كوتشابامبا، نيلسون كوكس، بوفاة ثلاثة مصابين في المواجهات متأثرين بجراحهم، إضافة إلى إعلان موت دماغي لشخص رابع.

ونقلت صحيفة "راسون" عن كوكس قوله: "توفي تسعة من إخوتنا، وهناك اثنان آخران في حالة حرجة"، وسط ورود تقارير عن إصابة أكثر من 115 شخصا أثناء الاشتباكات مع العسكريين وقوات الأمن.

وسابقا اليوم، أكدت "فرانس برس" مقتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش، بالقرب من كوتشابامبا، حيث منعت السلطات أنصار موراليس من مزارعي الكوكا من دخول المدينة واعتقلت زهاء 170 شخصا.

وأعلنت السلطات البوليفية أن قوات الأمن صادرت أسلحة نارية ومتفجرات كانت بحوزة متظاهرين. من جهته، قال كوكس إن الحديث لا يدور عن مواجهات بين الطرفين بل عن قمع مسيرة سلمية.

وحمل موراليس الموجود في المكسيك، التي منحته حكومتها حق اللجوء السياسي، الرئيسة المؤقتة لبوليفيا، جانين آنيز، ومعارضيه السياسيين، مسؤولية سقوط القتلى.

فيما حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من خطورة خروج الوضع الأمني في بوليفيا عن السيطرة، مشيرة إلى أن استخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل الجيش والشرطة من شأنه أن يدفع المحتجين إلى تصعيد.

وقالت باشيليت: "لدينا تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا أثناء الاحتجاجات، بمن فيهم 14 قتيلا خلال الأيام الستة الأخيرة". وأشارت إلى أن الوفيات الأولى كانت ناجمة عن أعمال لعنف بين متظاهرين من أطراف مختلفة، بينما حوادث القتل الأخيرة "نتجت على ما يبدو عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة من قبل الشرطة والجيش". ووصفت المفوضة السامية هذا التطور بـ "بالغ الخطورة لأنه لا يخمد العنف، بل على عكس ذلك من شأنه أن يزيد منه".

وأعربت باشيليت عن مخاوفها من "احتمال أن يخرج الوضع في بوليفيا عن السيطرة" إذا أخفقت السلطات في التعامل معه بما يتفق مع جميع القواعد والمعايير الدولية.

كما أعربت عن قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إمكانية أن تسبب الاعتقالات الجماعية في البلاد مواجهات عنيفة جديدة، داعية السلطات البوليفية إلى نشر بيانات عن عدد المعتقلين والمصابين والقتلى أثناء الاحتجاجات، وإجراء تحقيقات دقيقة وشفافة في كل حادث من هذا النوع، والامتناع عن استخدام الجيش في تفريق الاحتجاجات.

ويوم الأحد الماضي، أعلن رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، وسائر قادة البلاد، استقالاتهم، إثر موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، زاعمين أن الانتخابات مزورة.

وليلة الأربعاء، تولت جانين آنيز، النائبة الثانية لرئيس البرلمان البوليفي، صلاحياتها كرئيسة مؤقتة لدولتها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

منذ حوالي 5 ساعات

كيف استغل إعلام الإخوان فيديو التنمر ضد شاب أفريقي لتشويه الدولة؟

منذ حوالي 13 ساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الباز يكشف تفاصيل لأول مرة عن لقاء السيسي وأوباما في 2014

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

عوامل تساعد المرأة للتخلص من الهبات الساخنة

دراسة: الأمية تضاعف احتمالات الإصابة بالخرف

تعرف على روتين طعام يومي لـ"خبيرة تغذية"

الرئيس نيوز

فيفا: "كريم بنزيما" يلعب لمنتخب الجزائر في حالة واحدة

الهند تطلق صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رؤوس نووية

بالفيديو.. "بعد شائعة وفاته"عادل إمام في كواليس مسلسله الجديد

في يوم التسامح العالمي.. "الطيب" يدعو العالم للعمل على نشر قيمه

منوعات

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

طفل عمره 9 سنوات يحصل على درجة علمية جامعية

"إيرباص": إنتاج طائرة لا تصدر انبعاثات الكربون عام 2030

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

كشكول

عميد لغة عربية الأزهر للخريجين: افتخروا بأنفسكم فأنتم خريجى كلية الأفذاذ

"الفيومى" يناقش استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

ننشر رابط التسجيل لتولى منصب رئيس أو مساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية

10 شروط لتولى منصبى رئاسة ومساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية 2020

إسلام سياسي

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

قصة رجل عصابات أمريكي متهم بتمويل داعش

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

سوهاج للآلات الشعبية تتألق في احتفالية معبد أبيدوس

البيت الفني يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة

"الفوائد العلاجية لأعشاب الصحراء".. ورشة بالقافلة الثقافية بمطروح

"لدغات حميمية".. ديوان جديد لـ إيمان ماجد عن دار الأدهم

صفحتنا ع الفيس بوك