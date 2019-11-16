الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:44 م
الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي
طباعة
يبلغ عدد الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي 1400 طفل سنويًا من بين كل 100 ألف طفل حول العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية. وتبلغ أعلى معدلات الإصابة في جنوب آسيا ووسط وغرب إفريقيا، حيث ترتفع إلى 1620 مصابًا من بين كل 100 ألف طفل.

ويحدث هذا الالتهاب عندما تلتهب الشعب والحويصلات الهوائية داخل الرئة فتتراكم السوائل داخلها، وبالإمكان علاج الالتهاب الرئوي، ويلعب التشخيص المبكر واتباع التوصيات الصحية دورًا هامًا في فاعلية وسرعة العلاج، وتفادي خطر المضاعفات.

لكن وفقًا للتقارير تزايد عدد وفيات الأطفال بسبب الالتهاب الرئوي بين عامي 2005 و2015 بنسبة 37 بالمائة. وبلغت نسبة وفيات الرضع في عمر أقل من عام بسبب الالتهاب الرئوي 7 بالمائة.

أعراض الالتهاب الرئوي. تختلف أعراض هذا الالتهاب حسب سببه، فإذا كان السبب بكتيري يشعر الطفل بألم عند السعال، مصحوبًا ببلغم، وارتفاع في الحرارة، وقيء، وإسهال.

أما إذا كان سبب الالتهاب فيروسي، فإلى جانب الأعراض السابقة يحدث ضيق في التنفس، وصفير، ويصبح السعال حادًا ومتكررًا، وقد يحدث تيبس في عضلات الرقبة، وتورّم في المفاصل.

ونظرًا لأن معظم حالات الالتهاب الرئوي هي مرحلة متدهورة من الإصابة بالإنفلونزا والبرد يُنصح بإعطاء الطفل اللقاح المضاد للإنفلونزا بداية من عمر شهرين.

الوقاية. لحماية طفلك من الالتهاب الرئوي تساعد التغذية الصحية، وتناول شوربة الدجاج، والأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، وشرب السوائل وخاصة الدافئة خلال موسم البرد، مع الحرص على النظافة، وتغيير أغطية السرير وأكياس الوسائد، وتهوية البيت.

كما ينبغي عدم إهمال علاج نزلات البرد والإنفلونزا، ومنح الجسم الراحة المطلوبة للتعافي، مع اتباع إجراءات النظافة والتهوية وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن التدخين السلبي.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

منذ حوالي 8 ساعات

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو التنمر على طالب إفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

"90 دقيقة" يكشف عصابات سرقة البترول من خطي "الكريمات - القاهرة والسويس"

منذ حوالي 4 ساعات

طفرة في بيانات النيابة العامة.. والباز ينصح بقراءتها لهذا السبب

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

الباز يكشف تفاصيل لأول مرة عن لقاء السيسي وأوباما في 2014

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

أيام زمان

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

عوامل تساعد المرأة للتخلص من الهبات الساخنة

دراسة: الأمية تضاعف احتمالات الإصابة بالخرف

تعرف على روتين طعام يومي لـ"خبيرة تغذية"

الرئيس نيوز

فيفا: "كريم بنزيما" يلعب لمنتخب الجزائر في حالة واحدة

الهند تطلق صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رؤوس نووية

بالفيديو.. "بعد شائعة وفاته"عادل إمام في كواليس مسلسله الجديد

في يوم التسامح العالمي.. "الطيب" يدعو العالم للعمل على نشر قيمه

منوعات

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

طفل عمره 9 سنوات يحصل على درجة علمية جامعية

"إيرباص": إنتاج طائرة لا تصدر انبعاثات الكربون عام 2030

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

كشكول

عميد لغة عربية الأزهر للخريجين: افتخروا بأنفسكم فأنتم خريجى كلية الأفذاذ

"الفيومى" يناقش استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول

ننشر رابط التسجيل لتولى منصب رئيس أو مساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية

10 شروط لتولى منصبى رئاسة ومساعد لجان شهادة الثانوية الأزهرية 2020

إسلام سياسي

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

قصة رجل عصابات أمريكي متهم بتمويل داعش

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

سوهاج للآلات الشعبية تتألق في احتفالية معبد أبيدوس

البيت الفني يقدم برنامج السيرك القومي بالعجوزة

"الفوائد العلاجية لأعشاب الصحراء".. ورشة بالقافلة الثقافية بمطروح

"لدغات حميمية".. ديوان جديد لـ إيمان ماجد عن دار الأدهم

صفحتنا ع الفيس بوك