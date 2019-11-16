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منوعات

بعد فشله في الدراسة.. هندي يصنع 35 نموذجًا لطائرات أصلية (فيديو)

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:42 م
جريدة الدستور
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صنع شاب هندي يبلغ من العمر 17 عامًا 35 نموذجًا خفيفًا عن طائرات أصلية بعد أن فشل في المدرسة.

وفاجأ أمير بانشال، الذي فشل في كافة مواده الدراسية بالصف العاشر الجميع، بعد أن قام بتصميم نماذج عن الطائرات يتم تشغيلها باستخدام جهاز تحكم عن بعد، مستخدمًا موادًا حصل عليها من اللافتات واللوحات الإعلانية.

وقال بانشال عن هذا الإنجاز "لقد أوحى لي جدي بهذا الأمر، فقد فشلت في جميع المواد الستة في الصف العاشر، وكنت أجلس في المنزل بلا عمل، فاستخدمت اللوحات واللافتات الموجودة أمام منزلي لصنع هذه الطائرات".

وأضاف "استفدت من الإنترنت لتعلم كيفية تصميم الطائرات، كما نشرت جميع مقاطع الفيديو الخاصة بصنع هذه الطائرات على قناتي في اليوتيوب".

وأشار بانشال إلى أنه يشعر بثقل في رأسه عندما يجلس للدراسة، ويدعوه أصدقائه بلقب "تار زامين بار" في إشارة إلى فيلم هندي، يعاني فيه البطل من صعوبات في القراءة، وساعده معلمه على اكتشاف إمكاناته الخفية، بحسب موقع إن دي تي في.

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