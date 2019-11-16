باسل شعيرة: فرص تشجيع الاستثمار تزداد مع انخفاض الفوائد البنكية

قال المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن الصناعة هي الماكينة التي تحسن الاقتصاد وتجلعه يتراجع في الوقت نفسه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "كلما انخفضت أسعار الفائدة كلما زاد الإقبال من المستثمر الصناعي على تنفيذ مشاريعه لأنه ببساطة يقارن بين سعر الفائدة البنكية الآمنة، وهي أنه لا يخوض أي مخاطر، ويعقد مقارنة بين أمواله في البنك وأمواله إذا استثمرها فهذه المقارنة مع فائدة عالية لا تكون في صالح الاستثمار".



وأكد أنه مع انخفاض سعر الفائدة فإن المستثمر يجد أن الاستثمار أفضل له من الإيداع في البنوك، مشيرًا إلى أن مصر وضعت القاعدة التي تجعلها تنطلق في المجال الصناعي.



وتابع، "في الأول المستثمر الصناعي كان يسأل عن الطاقة والكهرباء، أما الآن لم يعد يسأل عن هذه الأشياء وبدأ يركز على عمله وصناعته، لأن الدولة قدمت كل الإصلاحات من ناحية البنية التحتية، وقوانين الترخيص والقوانين الصناعية الجديدة وكلنا أمل أن تكون 2020 عامًا للصناعة".

