طفل عمره 9 سنوات يحصل على درجة علمية جامعية

من المقرر أن يصبح طفل يبلغ من العمر تسع سنوات أصغر طالب يحصل على درجة علمية، قبل أن تنهال عليه عروض من أفضل الجامعات في العالم للدراسات العليا.



ومن المنتظر أن يتخرج لوران سيمونز من أمستردام، الذي يدرس حاليًا للحصول على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا الشهر المقبل، بعد الانتهاء من دراسته الجامعية خلال 9 أشهر فقط.



وأكمل لوران دراسته الثانوية في الثامنة من عمره، وحصل على شهادته الأولى في ديسمبر، وسينتزع لقب أصغر خريج في العالم من مايكل كيرني، الذي حصل على شهادة من جامعة ألاباما في سن العاشرة.



وقال لوران لصحيفة التليغراف البريطانية إنه يريد السفر إلى كاليفورنيا لمواصلة دراسته لأن الطقس جيد هناك، لكن والده ألكسندر يفكر في الانتقال إلى المملكة المتحدة.



وقال ألكسندر وهو طبيب الأسنان "نفكر أيضًا في أكسفورد وكامبردج وسيكون الانتقال إلى بريطانيا أكثر ملاءمة لنا".



لوران المولود في بلجيكا، تم تصنيفه من بين عباقرة الأطفال، وقارنه البعض ببألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج، كما يمكنه التحدث بأربع لغات.



وبدأ لوران دراسته في الرابعة من عمره، ثم أكمل السنوات الخمس التالية من الدراسة في غضون 12 شهرًا فقط. ويقول مدرسه الحالي بيتر بالتوس، إنه أذكى بثلاث مرات على الأقل من الطالب الأكثر ذكاء الذي قابله في مسيرته التعليمية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.