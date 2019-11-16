عوامل تساعد المرأة للتخلص من الهبات الساخنة

الهبات الساخنة أحد أعراض سن اليأس، وهي تصيب 75 - 85 بالمائة من النساء خلال هذه المرحلة، وتستمر الهبات حوالي سنتين لدى معظم النساء، وتستمر أكثر مع نسبة قليلة جدًا من السيدات.



إليك كيف يمكن حماية نفسك من وتيرة وشدة الهبّات الساخنة:

هناك تعديلان يوفران حماية جيدة من الهبات الساخنة، هما: الإقلاع عن التدخين، وإنقاص الوزن قبل تخطي الـ 40.

وتفيد التقارير بأن 1.5 مليون امرأة تعانين من الهبات الساخنة حول العالم كل سنة، ويعتقد العلماء أنها تحدث نتيجة تغيرات في منطقة ما تحت المهاد بالدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن ضبط حرارة الجسم.

وتفيد الدراسات بأن البدانة تضاعف شدة ووتيرة الهبات الساخنة، فإذا أضيف إليها عنصر التدخين تتضاعف شدة الهبات 3 أضعاف.

لذا، تنصح التوصيات الصحية بالاستعداد لمرحلة سن الياس مع اقتراب سن الـ 40 بـ خفض الوزن، والإقلاع عن التدخين.