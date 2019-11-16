وسائل إعلام لبنانية: الصفدي ينسحب من رئاسة الحكومة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم، أن وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي انسحب كمرشح لرئاسة الحكومة.



وظهر الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب.



واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر في وجه احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة المتهمة على نطاق واسع بالفساد وتوجيه البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.