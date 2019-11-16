إغلاق محطة بون الألمانية للقطارات بسبب مشاجرة جماعية

أغلقت السلطات محطة القطارات الرئيسية في مدينة بون الألمانية، مساء اليوم السبت، بسبب مشاجرة جماعية نشبت بها.



وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم، إن أعضاء "منتمية لجماعات يمينية ويسارية" اشتبكوا بعد مظاهرة لليمينيين المتطرفين في بلدة ريماجن.

ودفعت الشرطة بأعداد كبيرة من أفرادها، كما قال المتحدث.



وأضاف المتحدث أن كثيرين نزلوا إلى قضبان السكة الحديدية، مشيرا إلى حدوث مشاهد اضطراب وعنف.



وتم إغلاق المحطة الرئيسية لوقت قصير بسبب المشاجرة.



ولم يصب أحد بجروح، وتتولى الشرطة التحقيقات على خلفية الإخلال الجسيم بأمن البلاد.