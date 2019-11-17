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مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بطريق سوهاج الصحراوى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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شهد الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر"، دائرة مركز أخميم، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما نتج عنه إصابة 11 ووفاة 7 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي والمتوفين لمشرحة مستشفى أخميم تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قوات تأمين الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر"، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق في اتجاه أسيوط بالقرب من كافتيريا آل البيت على الطريق ووجود مصابين ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت قوات مديرية أمن سوهاج وقوات الحماية المدنية ووإدارة المرور وسيارات هيئة الإسعاف وتبين أن الحادث بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 من مستقلى السيارة النقل والميكروباص.

وجار نقل المصابين للمستشفى الجامعي والجثامين لمستشفى أخميم المركزي، وجار إعادة حركة السير على الطريق؛ تمهيدًا لعمل محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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