تعرف على روتين طعام يومي لـ"خبيرة تغذية"

كشفت خبيرة تغذية أسترالية ومختصة في الطهي عن كل الأطعمة التي تتناولها بشكل يومي لتتمتع بصحة جيدة.



وقالت لي هولمز مؤلفة كتاب للطبخ ومؤسسة "سوبر تشارجد فود" إن نظامها الغذائي يتغير كل يوم بشكل كبير، وترفض متابعة أي نظام محدد أو تقيد نفسها بطريقة لتناول الطعام.



وبدلًا من ذلك، تفضل التمسك ببعض القواعد البسيطة، ومعظمها يعتمد على الأطعمة النباتية، والحد الأدنى من الأطعمة المعالجة، والوجبات الصديقة للأمعاء، والتركيز على الجودة والكمية.



وتتبع هولمز أيضًا طريقة 80:20 التي تتضمن تناول الأطعمة الصحية 80% من الوقت، والاستمتاع بباقي الأنواع خلال الوقت المتبقي.



وتبدا هولمز يومها بتناول كوب من الماء الدافىء صباحًا مع الليمون، قبل أن تذهب في نزهة قصيرة في الحديقة ثم تعود إلى المنزل لتناول عصير مضادات الهيستامين المصنوع من التوت الأزرق وحليب الشوفان ومسحوق البروتين النباتي ومسحوق الكولاجين والماء.



وإذا كانت ترغب بتناول شيء آخر في الصباح، تلجأ إلى وجبة من العصيدة مع التوت في الساعة 11 صباحا.



وفي الساعة الواحدة بعد الظهر، تتناول لي وجبة غداء خفيفة مليئة بالأطعمة المغذية، مثل شوربة الدجاج والخضروات مع الخبز أو العجين المخمر أو البسكويت، وإذا كانت ترغب بتناول وجبة نباتية، تحضر شوربة الهليون مع الفينيل والسبانخ.



وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، تلجأ لي إلى وجبة من الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو وبذور اليقطين وشراب الشعير والأرز وبذور الشيا. أو وجبة من جبنة الأفوكادو مع البسكويت المصنوع من البذور.



وعلى العشاء، تكتفي بالحصول على حصة من البروتينات، مع الكثير من الخضروات والأرز البني أو القرنبيط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.