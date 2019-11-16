طارق الأدور: مصر سخرت كافة طاقتها في تنظيم "أمم أفريقيا" تحت 23 سنة

أشاد الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، باستاد القاهرة، قائلا، إن شكل الملاعب والتنظيم والفنادق الذي كان باستاد القاهرة شيئا رائعا.



وأضاف "الأدور" خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الدولة المصرية سخرت كافة طاقتها في تنظيم كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لكي يظهر بهذا الشكل الرائع للعالم بأكمله، مشيرا إلى أنه كان تنظيم رائع ومبهر.



كما شدد الناقد الرياضي، على أن الرياضي يجب أن يتمتع بأخلاق رياضية ومتسامحة من الجميع، لافتا إلى أنه إذا كان الرياضي يفتقد روحه الرياضية فهو لن يستطيع أن يقدم شيء للعبته الرياضية المفضلة.

