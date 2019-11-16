احذر.. كثرة تناول الملح يسبب ضعف العظام

بعض العادات الغذائية تؤثر سلبًا على صحة العظام وتُضعفها، لذلك يحرص الآباء على اكتساب الأطفال عادة شرب الحليب، لأنه مصدر رئيسي للكالسيوم وفيتامين "د".



لكن يمكن أن تسبب بعض العادات الغذائية تسرب الكالسيوم، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

ـ الإفراط في استهلاك الملح يضعف على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لصيانة العظام.

ـ كثرة استهلاك مشروبات الصودا الكربونية من عوامل زيادة كسور العظام. تناول الحليب بدلًا من المشروبات الغازية.

ـ تمتاز القهوة بعدة فوائد للصحة، لكن كثرة تناول الكافيين تزيد إدرار البول، وبالتالي تسرّب الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تشكل العظام. المشروبات منزوعة الكافيين لا تضر العظام.