أسعار تذاكر الشاب خالد تثير الجدل في المغرب

أثارت أسعار تذاكر حفل الفنان الجزائري الشاب خالد، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.



وكان منظمي الحفل، قد حددوا أثمنة باهظة لحفل الشاب خالد والمقرر إقامته يوم 30 نوفمبر، في منتجع مزاغان، والذي يأتي بعد غياب طويل.



وتصل أسعار تذاكر الحفل إلى 155 دولارًا أمريكيًا للدرجة الأولى، و100 دولار أمريكي للدرجة الثانية.



وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الشاب خالد سيتقاضى لقاء هذا الحفل الذي سيحيه يوم 30 نوفمبر الحالي، مبلغ 800 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 83 ألف دولارٍ أمريكي، وسيكون الحفل لمدة ساعتين متواصلتين يقدم خلالها أشهر أغانيه.



ويأتي هذا الحفل بعد غياب طويل عن قيام الشاب خالد بإحياء حفلات في المغرب، البلد الذي يحمل جنسيته إلى جانب جنسية بلده الأصلي الجزائر.

