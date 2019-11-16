مغاوري: المحليات هي المحرك الرئيسي لإدارة موارد الدولة

قال محمد مغاورى، المتخصص فى علم التشريعات، إن المحليات هى المحرك الرئيسي للدولة والعامل الرئيسي فى إدارة مواردها، ولا توجد فى العالم إنجازات مثل التي تحدث فى مصر، موضحًا أنه فى مصر يتم افتتاح مشروع كل يوم، متهمًا الإعلام المصري بالتقصير فى عرض الإنجازات، فما يحدث فى أم الدنيا تطور غير مسبوق وسباق مع الزمن فى الوقت الذي تحارب فيه الدولة الإرهاب.



جاء ذلك خلال ندوة برنامج تأهيل كوادر المحليات الذي أطلقته أمانة العاصمة لحزب الحركة الوطنية برعاية رؤوف السيد، ونهاد خير الله، والمستشار مدحت نبيل أمين مساعد العاصمة، عضو الهيئة العليا، بحضور عبد الاله عبد الحميد، أمين عام التنظيم.



أضاف مغاوري أن المسئول عن استمرار واستثمار هذه الإنجازات هي المحليات، وما تقوم به مصر هو نوع من أنواع الإدارة العالمية لكن بشكل استراتيجي بعيد المدى ومن خلال آليات حقيقية، وينقصنا الوعي بما تقوم به الدولة.