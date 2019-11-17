حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الجدي الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تكون تحت وطأة ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت الأنظار.



عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك حبّه الصادق، لكن العقبات الكثيرة تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة معه.



صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة، إذا رغبت في الحفاظ على هذا المناخ خفف من حدة غضبك وانفعالك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.