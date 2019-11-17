حظك اليوم.. برج القوس الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج القوس الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تطرأ مفاجآت وتغييرات تتعلق بأوضاعك المهنية وتدعوك إلى التأقلم مع المستجدات أو الثورة عليها ومحاولة التحرر من بعض الظروف القاسية.



عاطفيًا: تعيش مع الشريك حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة هذا اليوم الفارغ من الطاقة والحيوية الفاترة.



صحيًا: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، ولكن لا داعي إلى مخاوفك، حاول أن يكون تفكيرك إيجابيًا فهذا ضروري لإنهاء الأمور.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.