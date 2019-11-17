حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج العقرب الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: مشاريع بالجملة لكنّ النتائج غامضة، تمهل قبل أن تتخذ قرارات عشوائية، وفي حال كانت الأجواء مريحة لطرح أفكار متطورة فحاول الاستفادة من ذلك.



عاطفيًا: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة؛ لذا يفضل أن تأتي المعالجات هادئة وأن تحسن اختيار الوقت للقيام بذلك.



صحيًا: كن معتدلًا في انفعالاتك وابتعد عن المواقف الحرجة، فقد تكون مهملًا ولا توفر لنفسك الراحة الكافية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

