حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الميزان الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تنقلب الأوضاع لتشعر بثقل المسؤوليات وبالتعب وتتذمر بعض الأحيان من كثافة الواجبات ومن عدم قيام أحد بالتبرع لمساعدتك.



عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحكّ.



صحيًا: لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إسدائك نصائح وإرشادات غير مدروسة طبيًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.