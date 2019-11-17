حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الأسد الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تعيش أوضاعًا دقيقة بسبب المثلث الفلكي المائي بين القمر من برج السرطان والشمس من برج خصمك العقرب ما يجعلك تشعر بالكآبة والحزن، وتعرف أيضًا خبرًا يجعلك حزينًا، وتتذمر من اتهامات ظالمة.



عاطفيا:ً لحظات جميلة مع الحبيب ولقاءات مميزة وتطورات سعيدة لقضايا القلب تؤكد خلالها الروابط وتعززها، إلا أنك موعود ببعض الاتصالات المناسبة على الصعيد الشخصي.



صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا وتساعدك على الخروج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.