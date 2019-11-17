حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الحمل الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: يعلمك هذا اليوم أن تنشد التناغم والانسجام في حياتك، تمر بأوقات دقيقة تتطلب منك الانتباه الشديد لنفسك كما للآخرين.



عاطفيًا: هالة استثنائية من الشعبية والنجومية وبداية رومنسية جديدة أو حب عاصف أو لقاء غير اعتيادي، وتفرح لتسوية عائلية أو عاطفية.



صحيًا: زن نفسك مرة كل ستة أشهر، فإذا شعرت بأن وزنك زائد أكثر من المعتاد، باشر فورًا باعتماد حمية غذائية صحية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.