حظك اليوم.. برج الثور الأحد 10 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الثور الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تلفت نظر بعض النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة، تبرز قضايا تتعلق بولادة أو علاقات شخصية، أنه يوم مناسب لتغيير مكان الإقامة أو السفر.



عاطفيًا: تشتد وطأة المسؤوليات ما يجعل مزاجك مضطربًا وتنتابك بعض الانفعالات، حاول معالجة الأمور بهدوء، ولا تسمح للواجبات بالتراكم.



صحيًا: تشعر بتشنج الأعصاب بين وقت وآخر، ويمكن أن تشعر بالكآبة من لا شيء ظاهر، فحاول أن تبتعد عن هذه الأجواء كليًا إذا أمكن إلى أن تشعر بقوة داخلية مجددًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.