حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 17 نوفمبر 2019

تقدم عالمة الفك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعاتها لجميع الاأبراج الفلكية ليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



الحمل:

مهنيًا: يعلمك هذا اليوم أن تنشد التناغم والانسجام في حياتك، تمر بأوقات دقيقة تتطلب منك الانتباه الشديد لنفسك كما للآخرين.

عاطفيًا: هالة استثنائية من الشعبية والنجومية وبداية رومنسية جديدة أو حب عاصف أو لقاء غير اعتيادي، وتفرح لتسوية عائلية أو عاطفية.

صحيًا: زن نفسك مرة كل ستة أشهر، فإذا شعرت بأن وزنك زائد أكثر من المعتاد، باشر فورًا باعتماد حمية غذائية صحية.



الثور:

مهنيًا: تلفت نظر بعض النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة، تبرز قضايا تتعلق بولادة أو علاقات شخصية، أنه يوم مناسب لتغيير مكان الإقامة أو السفر.

عاطفيًا: تشتد وطأة المسؤوليات ما يجعل مزاجك مضطربًا وتنتابك بعض الانفعالات، حاول معالجة الأمور بهدوء، ولا تسمح للواجبات بالتراكم.

صحيًا: تشعر بتشنج الأعصاب بين وقت وآخر، ويمكن أن تشعر بالكآبة من لا شيء ظاهر، فحاول أن تبتعد عن هذه الأجواء كليًا إذا أمكن إلى أن تشعر بقوة داخلية مجددًا.



الجوزاء:

مهنيًا: يوم جيد تثبت وجودك فأنت شخص مبدع أفكارك سباقة مميزة ورائعة جدا جدا فلا أحد يستطيع أن يتخطى قدراتك المبدعة والإيجابية.

عاطفيًا: إذا كان الحبيب ينتمي إلى برج الحمل أو الدلو تتحول الموجة إلى عاصفة هوجاء، تجنّب التطرّق إلى مواضيع حساسة لئلا تتأزم الأمور بينكما.

صحيًا: لا تهمل مراجعة طبية إذا اضطر الأمر، وكن واعيًا لشتى الاحتمالات التي يمكن أن تكون عرضة لها صحيًا.



السرطان:

مهنيًا: يوم مميز يجعلك تتقدم بنجاح باهر كما يحمل أحداثا مفصلية ما يجعل الأمور تسير قدما نحو تحقيق الأهداف ولن يقف في دربك أي عائق.

عاطفيًا: تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتحاول تصحيح الأخطاء، وتعتذر أو تقدّم بعض التنازلات، وتناقش بمرونة واضعًا مشاعرك الشخصية جانبًا.

صحيًا: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.



الأسد:

مهنيًا: تعيش أوضاعًا دقيقة بسبب المثلث الفلكي المائي بين القمر من برج السرطان والشمس من برج خصمك العقرب، ما يجعلك تشعر بالكآبة والحزن، وتعرف أيضًا خبرًا يجعلك حزينًا، وتتذمر من اتهامات ظالمة.

عاطفيا:ً لحظات جميلة مع الحبيب ولقاءات مميزة وتطورات سعيدة لقضايا القلب تؤكد خلالها الروابط وتعززها، إلا أنك موعود ببعض الاتصالات المناسبة على الصعيد الشخصي.

صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا وتساعدك على الخروج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات.



العذراء:

مهنيًا: توقع كل ما يسهّل مجرى المفاوضات بشكل لافت فعلًا، وبقدر ما تجاهد وتواظب تكون نجاحاتك باهرة.

عاطفيًا: معطيات إيجابية تترك نتائج مهمّة على الصعيد العاطفي، بانتظارك والشريك تحسنّ كبير وربّما مكسب طارئ.

صحيًا: تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.



الميزان:

مهنيًا: تنقلب الأوضاع لتشعر بثقل المسؤوليات وبالتعب وتتذمر بعض الأحيان من كثافة الواجبات ومن عدم قيام أحد بالتبرع لمساعدتك.

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحكّ.

صحيًا: لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إسدائك نصائح وإرشادات غير مدروسة طبيًا.



العقرب:

مهنيًا: مشاريع بالجملة لكنّ النتائج غامضة، تمهل قبل أن تتخذ قرارات عشوائية، وفي حال كانت الأجواء مريحة لطرح أفكار متطورة فحاول الاستفادة من ذلك.

عاطفيًا: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة؛ لذا يفضل أن تأتي المعالجات هادئة وأن تحسن اختيار الوقت للقيام بذلك.

صحيًا: كن معتدلًا في انفعالاتك وابتعد عن المواقف الحرجة، فقد تكون مهملًا ولا توفر لنفسك الراحة الكافية.



القوس:

مهنيًا: تطرأ مفاجآت وتغييرات تتعلق بأوضاعك المهنية وتدعوك إلى التأقلم مع المستجدات أو الثورة عليها ومحاولة التحرر من بعض الظروف القاسية.

عاطفيًا: تعيش مع الشريك حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة هذا اليوم الفارغ من الطاقة والحيوية الفاترة.

صحيًا: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، ولكن لا داعي إلى مخاوفك، حاول أن يكون تفكيرك إيجابيًا فهذا ضروري لإنهاء الأمور.



الجدي

مهنيًا: تكون تحت وطأة ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت الأنظار.

عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك حبّه الصادق، لكن العقبات الكثيرة تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة معه.

صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة، إذا رغبت في الحفاظ على هذا المناخ خفف من حدة غضبك وانفعالك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام.



الدلو:

مهنيًا: تستعد لفتح صفحة جديدة من حياتك المهنية، وربما تطل على صداقة مميزة، إحذر نميمة وإشاعات وبلبلة في حياتك الشخصية وخذ احتياطاتك وحافظ على توازنك.

عاطفيًا: تمضي اليوم وقتًا ممتعًا مع الحبيب، بعد فترة طويلة من الغياب، ما ينتج عنه حدوث بعض التطورات في حياتك العاطفية.

صحيًا: حذار الأفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك بأن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.



الحوت:

مهنيًا: تلتقط فرصة مناسبة وتذهب نحو الإنجازات متحمسًا وواثقًا، وتحصل على ربح ما أو مكتسبات وعائدات تفرحك، وتحرز انتصارًا في مجال منافسة.

عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، لكن لا تحمله مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها وتتحمل أنت الجزء الأكبر منها.

صحيًا: لا تدع الاهتمام بصحتك يفلت من يديك، فهي الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات.