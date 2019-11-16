نجل عادل إمام يرد على شائعة مرضه (فيديو)

رد المخرج رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، على الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول مرض والده بنشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو".



وقال في الفيديو: "أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ، انتظروا مفاجأة"، ويعتبر هذا الفيديو رد غير مباشر منه على الشائعات التي نشرت.



"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام.



ويجسد الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

