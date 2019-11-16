أحمد موسى: طريق شرم الشيخ الجديد يختصر المسافة إلى القاهرة لـ4 ساعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الافتتاح التجريبي لطريق شرم الشيخ، تم في 5 نوفمبر الماضي.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه أجرى جولة لطريق شرم الشيخ هدفها رصد التجهيزات للطريق وعرضها للمشاهدين.



وأوضح أن الطريق شبه مكتمل وبه 14 محطة وقود وخدمات كثيرة متمثلة في الكافيتريات والمطاعم، مشيرًا إلى أنه يختصر مسافة تبلغ 340 كيلومتر من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى شرم الشيخ في أربع ساعات، ويوجد كل 50 كيلو محطة استراحة.

