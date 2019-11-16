فتحي عبدالوهاب يتصدر أفيش "لص بغداد".. صورة

شارك الفنان فتحي عبدالوهاب، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لأفيش فيلم "لص بغداد".



وكشف فتحي عبدالوهاب، من خلال تعليقه على الأفيش موعد عرض الفيلم والمقرر في يناير 2020.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.



يعد فيلم "لص بغداد" أضخم إنتاج لفيلم مصري، وتكلف تحضيرات العمل سنتين التجهيز، واختيار الأماكن المناسبة لمشاهد الفيلم.

